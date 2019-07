Sigue el pleito: Noelia ataca a fans de Belinda y a ¿Pati Chapoy?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Continúa el pleito entre Noelia y… ¿Cualquiera que defienda a Belinda? Ahora la cantante boricua se ha lanzado ferozmente contra los fans de la jueza de La Voz Azteca, e incluso en contra de conductores como Pati Chapoy.

“Perros falderos”, “ignorantes”, “borregos”, todos esos calificativos utilizó, la ahora actriz de películas eróticas, para referirse a los admiradores de Beli, pues afirma de acuerdo a Excélsior, que después del violento mensaje que publicó en contra de la mexicana nacida en España, no paran los ataques hacia su persona.

“Pobre niña boba...esto pasa cuando la soberbia es más grande que tu éxito, el “Sapito”. Pobre niña boba. Mira Belinda, solo te dire algo: ‘bájate de tu nube y sé más humilde. Por eso en Mexico, querida española, el público canta y saben más mis canciones que las tuyas…”, escribió Noelia cuando se enteró que la intérprete de “Muriendo Lento” no sabía quién cantaba “Tú”, su más grande éxito, lanzado en 1999.

En la misma publicación se podía ver un clip de La Voz Azteca, donde una concursante canta el mencionado tema, mientras Belinda pregunta insistentemente: "¿Quién canta esto? ¿Laura Pausini?".

Dos días después, Noelia retomó el pleito indicando que los fans de Belinda seguían atacándola. Por ello, les lanzó una serie de insultos, mientras demostraba, con datos duros que ella es mejor que la supuesta novia de Lupillo Rivera, según la puertorriqueña.

“YA QUE NO PARAN, Y MANDAN A SUS PERROS FALDEROS IGNORANTES, AQUí TIENEN DATOS E IMAGENES: Importante combatir la Ignorancia y el acarreo de Borregos que viven en una mentira, hay que hablar con Facts, ya que insisten los Borregos en estar posteando datos falsos y empeñados en distorsionar datos…”, escribió Noelia

Esos fueron los primeros señalamientos de la "pornostar", quien desglosó varias cifras sobre ventas de discos y después también se lanzó contra la “gente en programas repitiendo mentiras”.

¿A caso se refería a Paty Chapoy y los demás conductores de Ventaneando? Recordemos que la periodista defendió a Belinda de los ataques lanzados por Noelia, en los que la llamó “pobre niña boba”.

“La verdad, Noelia se pasó. Belinda no tiene la obligación de saber quién canta […]. Yo le recomiendo a Noelia que busque la posibilidad de que la contraten en Netflix o en alguna cadena mundial para hacer dramatizados. Se pasó”, señaló Pati.

La misma opinión fue compartida por sus compañeros Mónica Castañeda, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Jimena Pérez, quienes pidieron a la boricua que se relajara y que estudiara un poco de ortografía.

Posiblemente en respuesta a ese tipo de comentarios, Noelia escribió en su cuenta de Instagram:

“Es bueno educarse y no mal Informar a la gente y seguir vendiendo “Oasis". Tienen a gente como papagayos en programas, repitiendo mentiras. No estamos ya en tiempos de vender mentiras ni fruta podrida. LA VERDAD ES LA VERDAD, CERTIFIED GOLD AMERICAN STANDARD ES CASI 10 VECES MAS QUE PLATINUM LATIN. Pero piensan que a la gente aún la pueden seguir cogiendo de estúpidos, como lo hacen con magos, cirujanos, televisoras. NOT ANYMORE, CASO CERRADO”.