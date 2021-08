Silvia Pinal luce mejor de salud y festeja a lado de Enrique Guzmán

El amor por su nieto es lo que volvió a juntar a Silvia Pinal y Enrique Guzmán para compartir su felicidad.

La pareja estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán, quien cumplió dos años.

Fue Alejandra Guzmán, hija de la actriz y el cantante quien compartió detalles de la celebración en su cuenta de Instagram.

Esta aparición también destaca porque representa el regreso de la actriz luego de haber presentado problemas de salud que la mantuvieron en observación varios días en un hospital al sur de la Ciudad de México.

Fue a causa de una baja de presión y posteriormente una complicación de tos e infección en las vías urinarias que del 27 de junio al 6 de julio estuvo internada.

"Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, me siento muy feliz de que todo haya salido rápido, estoy lista para la otra", dijo Pinal en un video posterior a su salida.