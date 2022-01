¡Sin miedo al qué dirán! Bad Bunny posa con bolsas para Vogue

Bad Bunny ha demostrado que la "heteronormatividad" no es algo que lo detenga a la hora de vestir e incluso de cantar. Él se considera un hombre que no le tiene miedo al qué dirán si viste una prenda de mujer o no. Por lo que no resultó ser problema modelar bolsos para la revista Vogue en diferentes diseños.

Algunos en tonos naranja, rosas y amarillos; otros grandes, en forma de corazón y pequeños que combinan perfecto con el resto de su vestuario. El puertorriqueño posa con ropa de marcas de lujo como Alexander McQueen, Willy Chavarria, Dolce & Gabanna, Prada, Dior, Bottega Veneta y Louis Vuitton para el reciente artículo de la revista de moda.

Benito Antonio Martínez, nombre real del cantante, explica para la revista Vogue que él siempre fue un niño diferente con un estilo único para vestir y hacer las cosas.

"Siempre fui un niño muy independiente. Me gustaba vestirme a mi manera, hacer mis propias cosas, hacer de mi dormitorio mi propio espacio", declaró Bunny.

El flow de Bad Bunny en Vogue 🛐 pic.twitter.com/BZSewlULoQ — ❥kat bunny (@BadbunnyStan_) January 19, 2022

Bad Bunny ha incursionado desde inicio en su carrera a mostrar su rebeldía en cuanto a ropa y roles de género. El pintarse las uñas y hacerse diseños en ellas sin tener miedo a que lo juzguen fue una de ellas. Por hacerlo, puso de moda en muchos hombres el que no sintieran miedo por pintarse las uñas, el que sintiera seguridad en poder hacerlo aunque sea una actividad que era sólo para mujeres.

También en su video musical "Yo perreo sola" fue toda una sensación ya que apareció vestido con ropa diseñada para mujer, botas con tacón y ropa de cuero.

Esta canción en especial estaba inspirada y dirigida para las mujeres con un fuerte mensaje sobre el acoso: "Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola", se menciona al final del video musical.

En Rolling Stone, Bad Bunny comentó que esa canción a veces lo hacía sentir como esa mujer que bailaba sola.

"La escribí - la canción 'Yo perreo sola'- desde la perspectiva de una mujer. Quería que lo cantara una voz de mujer porque no significa lo mismo cuando lo canta un hombre. Pero a veces me siento como esa mujer", expresó el músico.

Bad Bunny sigue rompiendo en las listas de popularidad con su música y ha servido como un gran referente para vestirnos de la manera en la que nosotros queramos sin importar si la ropa está diseñada o no para mujer u hombre.

