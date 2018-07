Filtran llamada de emergencia de 'sobredosis' de Demi Lovato

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato continúa recuperándose de una sobredosis. Luego de "seis años limpia", como había admitido un tiempo atrás, la cantante volvió a consumir drogas. Inicialmente se hablaba de heroína, pero fuentes locales advierten que "podría tratarse de un opioide diferente o una combinación de drogas, incluida la metanfetamina".

También te puede interesar: La moda de Meghan que incomoda a la etiqueta real

Por estas horas, Demi recibió al visita de un viejo amor: Wilmer Valderrama, estrella de la serie That '70s Show, quien no dudó en ir a ver a su ex al hospital de Los Angeles donde está internada.

Valderrama, de 38 años, fue fotografiado afuera del Cedars-Sinai Medical Center, el miércoles por la noche. "Estaba serio, intenso y parecía distante, pero concentrado y muy tranquilo al mismo tiempo", afirmó un testigo. Lovato y él se separaron en junio de 2016 después de seis años juntos, pero se han mantenido como amigos.

Este viernes se acaba de filtrar la llamada realizada por la asistente que encontró a la cantante inconsciente. La mujer se comunicó con los servicios de emergencia y en las escuchas se revelan nuevos detalles.

Todo ocurrió tras una fiesta de más de doce horas en su casa, en la que el alcohol, las drogas y el descontrol fueron los grandes protagonistas.

El portal TMZ fue el primero en contar la noticia, y ahora el mismo portal saca la luz el audio con la llamada que se hizo al 911 cuando encontraron a la cantante inconsciente en su cama.