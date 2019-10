Sofía Vergara sigue en disputa por sus óvulos; pagará 1.5 mdp a su ex

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La batalla legal por los embriones de Sofía Vergara y Nick Loeb continúa. Y aunque aún no se decide si serán destruidos (como pretende la colombiana) o se darán en custodia al empresario, la corte tomó una decisión que para nada beneficia a la actriz.

De acuerdo a Quién, unos documentos obtenidos por el sitio RadarOnline , un juez de Los Ángeles ordenó a Vergara pagar a su ex $79 mil 392.26 dólares (más de 1 millón 509 mil pesos) para que éste pueda pagar los honorarios de sus abogados.

En un principio, Loeb exigía a Vergara que le pagara 120 mil dólares (unos 2 millones 293 mil pesos), petición que habían rechazado los representantes legales de la actriz, quienes alegaron en la corte que el monto debía “denegarse o reducirse en gran medida pues la facturación en bloque y costos por servicios no estén relacionados con el juicio”.

Sin embargo, este lunes 21 de octubre un juez decidió que la actriz debía pagar los $79 mil 392.26 dólares y que lo debe hacer en los próximos 30 días.

En 2015 Nick Loeb hizo pública su intensión de demandar a Sofía Vergara por querer deshacerse de dos embriones fecundados en 2013 para el momento en que quisieran tener hijos.

Luego, los abogados de Sofía aseguraron que la actriz no cambiará de parecer sobre anular un acuerdo que firmó con su ex en el que establecieron que esos embriones solo podrían convertirse en una vida más si ambos estaban de acuerdo, norma que Nick estaría dispuesto a disolver si ella estuviera de acuerdo.

“Le pedí que me diera los embriones y me ofrecí a pagar todos los gastos para llevar a término a nuestras niñas y criarlas. Si ella no quería compartir la custodia dije que asumía la responsabilidad parental completa, ella como un donante de óvulos. Ella dijo que no. Su abogado Fred Silberberg dijo a los periodistas que ella prefiere mantener los embriones ‘congelados indefinidamente’. En mi opinión, mantenerlos congelados para siempre es equivalente a matarlos”, expresó Loeb al diario. Y la batalla sigue, pues hasta el momento ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer.