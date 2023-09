Sophie Turner demanda a Joe Jonas por retener a sus hijas en EU

Sophie Turner decidió demandar a su ex pareja, Joe Jonas, para que devuelva a sus hijas a su país de origen, Inglaterra.

Esta intensa situación se da en medio de su divorcio.

De acuerdo con documentos obtenidos por New York Post, Jonas tiene ‘retenidas’ a las menores, evitando entregar los pasaportes para que se vayan de Nueva York.

Sophie Turner Says Joe Jonas Is Illegally Refusing to Allow Kids to Return to England https://t.co/CkXRF6W5r6