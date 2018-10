Enrique Iglesias ventila sus intimidades con Anna Kournikova

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Enrique Iglesias reveló que él y Anna Kournikova tienen "sexo en el desayuno", y afirmó que su vida íntima está "mejor que nunca" desde que fueron padres de gemelos.

De acuerdo con Infoabe, el exitoso músico español, de 43 años, y la ex tenista rusa, de 37 años, le dieron la bienvenida al mundo a Nicholas y Lucy en diciembre de 2017.

No es la primera vez que el nuevo padre habla sobre la vida sexual de la pareja. En otra entrevista, había afirmado que su vida sexual ahora se volvió más intensa y que tienen "más sexo que nunca" desde que se convirtieron en padres.

El intérprete de "Hero" dejó a la presentadora de radio y televisión Vick Hope en shock cuando se mostró tan sincero y abierto al revelar detalles íntimos de su novia, con quien está desde el 2001, tras conocerse en el rodaje del videoclip del tema" Escape".

Iglesias también habló sobre su paternidad por partida doble: "Se siente increíble".

"Es uno de los mejores sentimientos del mundo. ¿Me ha cambiado? Conduzco más lento.Soy más responsable. Tengo la suerte de que en este punto de mi carrera realmente puedo elegir mi agenda y no estar fuera de la casa más de dos semanas seguidas, así que es genial", dijo el cantante, que está radicado en Miami.

Consultado sobre cómo se sentiría si Lucy y Nicholas quisieran ser cantantes cuando crezcan, él afirmó: "Sería genial. Quiero que hagan lo que los haga felices".

El cantante también habló sobre sus besos apasionados en el escenario con sus fanáticas, y reveló que Kournikova, su pareja desde hace 17 años, lo apoya: "Ella es totalmente genial, la mejor. Sabe que amo lo que hago. Está de acuerdo".

Enrique, el hijo del legendario músico Julio Iglesias, de 75 años, también rechazó los rumores de que la pareja está casada, pero dijo que le gustaría casarse con Anna en el futuro, al tiempo que insinúa que la jubilación no está muy lejos para él. "Cuando has estado con alguien durante bastante tiempo, es como estar casado. Me gustaría casarme tal vez en el futuro".