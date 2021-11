Spotify elimina ‘modo aleatorio’ de los álbumes de Adele

Este sábado Adele reveló que el modo aleatorio, herramienta de la plataforma de música Spotify, se quitó como manera predeterminada para todos los álbumes de la cantante.

A través de su cuenta de Twitter la cantautora compartió un enlace de Pop Crave, en el que menciona a los oyentes que a partir de ahora podrán escuchar en orden sus álbumes.

Following the release of ‘30’ by @Adele , Spotify removed the shuffle button as the default option when playing albums. Now, listeners have to listen to every album’s tracklist in order. pic.twitter.com/2bwVehKlkL

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy