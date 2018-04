¡Alerta fan! Stan Lee suelta spoiler de Avengers Infinity War

Redacción

MÉXICO, Q. Roo.- A pocas horas de que se estrene la tan esperada película: Avengers: Infinity War, Stan Lee, creador de los personajes de Marvel, publicó en su cuenta de Twitter algo que podría arruinar la emoción de todos los fans que esperan el estreno.

En uno de sus tuits, Lee compartió la información donde el personaje de Adam Warlock no estará en la película. Recientemente los directores y Marvel iniciaron una campaña 'anti-spoliers' de la película Avengers Infinity War.

Anthony y Joseph V. Russo, directores de Los Vengadores: Infinity War, no quieren spoilers de la esperadísima película del universo cinematográfico de Marvel.

Como es lógico, el dúo creativo quiere que los aficionados y espectadores disfruten de su obra tal y como la han gestado durante más de dos años de trabajo y, por lo tanto, instan a todo aquel que pueda verla al completo a que no desvele más de la cuenta sobre "el verdadero argumento de la película".

Los spoilers son, para muchos aficionados al cine, las series, los libros o los videojuegos, un auténtico dolor de cabeza. Es fácil que, con llegada de esperadísimas producciones, las redes sociales se inunden por comentarios de toda índole, entrando en el terreno de revelar o destripar sorpresas que sería mejor descubrir por uno mismo.

'Avengers: Infinity War' Writers Reveal Why They Cut Adam Warlock From The Planhttps://t.co/7LIjUGrISm pic.twitter.com/RZ9umNKkOO