Actor de 'Chewbacca' roba los suspiros de sus seguidoras

Ciudad de México.- Es prácticamente imposible que en las alfombras rojas pase desapercibido, con sus 2.09 metros de estatura, pareciera que pocos conocen su físico oculto tras su peludo personaje de Chewbacca de "Star Wars", pero ya es todo un rompecorazones en su cuenta de Instagram.

Se trata del actor finlandés Joonas Suotamo, de 31 años, quien suple en el personaje del wookie a Peter Mayhew, de 73, desde "The Force Awakens" y "The Last Jedi", y también lo hará en el spin-off "Solo: A Star Wars Story", informa el portal Excélsior.

Hasta 2015 se desempeñaba como jugador de baloncesto en Penn State Nittany Lions, y aunque es nueve centímetros más bajo que su predecesor Mayhew, el rubio histrión cumplió hace un par de años el sueño de ser parte del elenco artístico de la franquicia con su inclusión en "The Force Awakens" y la oportunidad de ser el fiel compañero de Han Solo, caracterizado por Harrison Ford.

"Chewbacca es uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, y el desarrollo y la interpretación que Peter ha hecho de este querido wookie ha esparcido un montón de alegría a lo largo del planeta", escribió el actor tras ser confirmado en el rol.

Suotamo afirmó que fue "genial compartir" la pantalla con Harrison Ford, pero la verdadera diversión para el actor llegó mucho más tarde, viendo la reacción en YouTube ante su primera escena juntos desde el trailer. Según difundió al diario USA Today, "estaba solo acurrucado en el sofá por la emoción de ver el nivel de alegría que traía a la gente".

El histrión también participará en "Solo: A Star Wars Story", película dirigida por Ron Howard, que contará la historia del contrabandista espacial en su juventud y estará protagonizada por Alden Ehrenreich (como Han Solo), Doland Glover (como Lando Calrissian), Emilia Clarke y Woody Harrelson.