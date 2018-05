Han Solo: ¿el primer gran fracaso en taquilla para Star Wars?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una vez más la taquilla internacional salvará a una película americana. Pero ‘Han Solo’ en Estados Unidos puede que sea el primer gran 'batacazo' en recaudación de Star Wars. La primera estimación para su primer fin de semana giraba en trono a 130 – 150 millones de dólares, ahora la cosa ha bajado a 105 – 110 millones de dólares. Algo bastante decepcionante teniendo en cuenta que hablamos de uno de los personajes más populares de la saga. El lunes tendremos las cifras definitivas, pero seguramente será la peor desde que Disney compró LucasFilm.

El verano pasado los dos directores Phil Lord y Christopher Miller encargados de la película fueron despedidos porque a LucasFilm no les gustó nada como trabajaban. Así que rápidamente contrataron a Ron Howard para que se hiciera cargo. Hubo muchos re-rodajes, dicen que hasta un 80% y trabajaron sin descanso para estrenar al película. Pero quizás lo más sensato hubiera sido retrasar el estreno para hacer las cosas con más clama. En verano quizás hubiera recaudado más. Incluso moverla a navidades, una fecha que le ha resultado muy bien, indicó el portal de noticias CinemaCómics.

Otro handicap es el actor, Alden Ehrenreich obviamente no es Harrison Ford. No se parece a él físicamente y no tiene ni su carisma ni su talento. Pero aun así hace lo que puede y le da su toque personal.

Es la única película de la franquicia que no encaja. Ya que hasta ahora podíamos ver todos los episodios metiendo Rogue One entre el 3 y el 4 y todo encajaba como un guante. Pero Han Solo rompe con eso debido precisamente que por mucho que se esfuerce Chewbacca el compañero que tiene a su lado no es igual que el de la trilogía clásica.