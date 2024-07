Stray Kids casi debuta en 'Deadpool & Wolverine', revela Reynolds

En un giro inesperado, el grupo de K-pop Stray Kids estuvo a punto de hacer su debut en el cine de superhéroes con "Deadpool & Wolverine". La revelación fue hecha por Ryan Reynolds, actor, guionista y productor, durante la conferencia de prensa global del filme, que se preestrena en cines mexicanos.

Reynolds explicó que el plan inicial era que Stray Kids tuviera un papel en la película, pero debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood en 2023, así como a otros problemas logísticos, su participación se volvió "imposible". A pesar de este contratiempo, la boyband surcoreana logró colaborar en el soundtrack del filme con el tema especial "Slash".

El actor destacó su admiración por la cultura pop surcoreana y su impacto global.

"Siempre he admirado cómo la cultura surcoreana tiene un impacto tan global, ya sea a través de su cine o su música", comentó Reynolds, quien también recordó que en 2021 Stray Kids homenajearon a Deadpool en el reality show "Kingdom", lo que lo llevó a contactarlos y agradecerles personalmente.

La banda, compuesta por Bang Chan, Lee Know, Seungmin, I.N, Hyunjin, Felix, Changbin y Han, ha ganado popularidad internacional y su música es reconocida por su energía y dinamismo. Aunque no pudieron aparecer en la película, su contribución al soundtrack sigue siendo un testimonio de su influencia global.

"Deadpool & Wolverine" también cuenta con una diversa selección de canciones en su banda sonora, incluyendo "Bye Bye Bye" de NSync, "Iris" de Goo Goo Dolls, y "The Power of Love" de Huey Lewis and the News. Reynolds explicó que el objetivo del soundtrack es tener una variedad sorprendente pero que se sienta adecuada para la película.

Además, Stray Kids recientemente lanzó el video de su sencillo "Chk Chk Boom", que incluye cameos de Reynolds como Deadpool y Hugh Jackman como Wolverine.

