Suena Mark Rylance para el rol de Dumbledore en serie de HBO

El reconocido actor británico Mark Rylance podría convertirse en el próximo Albus Dumbledore en la serie de televisión sobre el mundo de Harry Potter que está preparando HBO.

Rylance, ganador del Óscar por su actuación en El Puente de los Espías (2016), estaría en conversaciones preliminares para interpretar al icónico director de Hogwarts en esta ambiciosa adaptación que promete explorar el universo mágico de J.K. Rowling con mayor profundidad y detalle.

El personaje de Dumbledore, quien en el cine ha sido interpretado por figuras como Richard Harris, Michael Gambon y Jude Law (Animales Fantásticos), tomará un papel central en esta versión televisiva.

EXCLUSIVE: Mark Rylance is at the top of the casting wishlist for the new HBO #HarryPotter adaptation, Variety has learned from sources.



He is currently in the mix for Dumbledore. https://t.co/4gj7kODhL1 pic.twitter.com/da5puqLfra