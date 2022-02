Super Bowl LVI: Así reaccionó el mundo al show de medio tiempo

En el campo los Rams de Los Angeles se enfrentan a los Bengals de Cincinnati en el Super Bowl 56, pero lo que el mundo también esperó con ansias fue el show del medio tiempo con las estrellas del rap Snoop Dogg, Eminem. Dr. Dre, Kendrick Lamar y Mary J. Blige… y la espera valió la pena.

En redes sociales, el show de medio tiempo del Super Bowl LVI provocó una oleada de reacciones positivas no sólo por la música y el espectáculo, también por lo que muchos consideraron como “el regreso” de los artistas de buen nivel al show.

Sin embargo, muchos otros lamentaron que el show de medio tiempo no fue lo que esperaban, considerando que "faltó" show, luces y parafernalia, aunque aceptaron que la música fue buena.

Ese show de medio tiempo me recordó mis parceros del colegio con los que ya no hablo, las fiestas tan hijueputas que nos pegabamos cuando capabamos clase, el videojuego de Def Jam, no mk no lo voy a superar en mucho tiempo #SuperBowl