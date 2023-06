Sasha Calle se reunió con DC para hablar de su futuro como “Supergirl”

Sasha Calle reveló que se reunió con Peter Safran uno de los jefes de DC Studios para discutir el futuro de “Kara Zor-El”/ “Supergirl”, ante el inminente reinicio, según Usa Today, la actriz debutó como la heroína en “The Flash”.

Previo al lanzamiento del filme del velocista escarlata la actriz de ascendencia colombiana declaró "Espero seguir interpretando a Supergirl. ¡La amo profundamente! Y creo que (The Flash) es realmente una pasarela hacia una historia más grande para ella", en una entrevista a Entertainment Weekly.

Calle de 27 años nacida en Boston, Massachusetts, ha demostrado en redes sociales su entusiasmo desde que el director Andy Muschietti la seleccionó para ser la prima de Superman en el DCEU, sin embargo es un hecho de que este universo cinematográfico será reiniciado para dar paso a DC Studios.

Sigue la incertidumbre de quienes podrían retornar en las nuevas producciones de DC Comics, de momento se conoce que varios de los que aparecieron en The Suicide Squad y Peacemaker, regresarán.

James Gunn el principal CEO de DC Studios y su socio Peter Safran previamente habían anunciado que tienen en planes un filme que adapte los comics “Supergirl: Woman of Tomorrow” .

Esa historia de Tom King sigue a una Kara muy distinta a su primo Clark Kent, ya que mientras el llego a la Tierra criado por padres amorosos, ella quedo atrapada en un fragmento de Krypton desarrollando desilusión y cinismo por presenciar la perdida de todos aquellos a quienes amaba.

Por lo que Sasha Calle podría encajar para esa versión, tomando en cuenta la personalidad de la Supergirl que retrató en The Flash, aún si al final se decantan por que sea una variante aprovechando el Multiverso DC, aunque claro también está la opción en que los directivos busquen otra actriz.

En cines actualmente está The Flash y en este 2023 aún está pendiente el lanzamiento de Blue Beetle y Aquaman 2, antes de que James Gunn pueda ahora si iniciar con DC Studios con Superman Legacy y Batman The Brave and the bold.

Sasha Calle says she’s met with Peter Safran about her future as Supergirl.



“It felt like my whole life was preparing me for this role in a way.”



(Source: https://t.co/6mbzUUmjhE) pic.twitter.com/4odsBtgIzM