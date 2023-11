“Superman & Lois” con Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch finalizará con su temporada 4

La cadena estadounidense CW anunció este jueves que la serie de Superman & Lois finalizará con su cuarta temporada, siendo el último de los proyectos de DC Comics que producirán.

El programa protagonizado por Tyler Hoechlin en el papel de “Kal-El / Clark Kent / Superman” y Elizabeth Tulloch en el rol de la intrépida reportera “Lois Lane” ha sido elogiado tanto por los fanáticos como los representantes de los medios, en Rotten Tomatoes maneja una aprobación del 83% de la crítica especializada y un 82% por parte de la audiencia, siendo de las mejor valoradas.

El público ha elogiado como han respetado y representado al “El Hombre de Acero” mostrándolo en una faceta como padre de familia, la dupla fundamental que forma con su esposa Lois Lane quien no necesita de poderes para demostrar que es una heroína por derecho propio, permitiendo a los seguidores ver como tratan de balancear sus carreras y responsabilidad como padres de dos adolescentes, los fans también han aplaudido los efectos visuales y los giros en la historia.

La cuarta temporada pretende terminar por todo lo alto siendo el villano final la versión de Lex Luthor retratada por Michael Cudlitz, el tercer ciclo además terminó en suspenso con un enfrentamiento entre Superman y un Bizarro ahora transformado en Doomsday.

Deadline quien ha confirmado la noticia que el show televisivo llega a su final recuerda que el programa ha tenido que superar varios desafíos para lograr que su temporada 4, estuvo en riesgo por su alto costo pero con cambios de recortes de presupuesto, los showrunner confían Todd Helbing y Brent Fletcher que puedan crear un cierre espectacular.

Michael Bishop y Alex Garfin retratan Jonathan y Jordan Kent hijos de Clark y Lois, están llamados a tener roles destacados en el último ciclo, mientras que se espera que Wolé Parks como John Henry Irons, Emmanuelle Chriqui como Lana Lang, Tayler Buck como Natalie Irons, Sofia Hasmik como Chrissy Beppo, Inde Navarrette como Sarah, Erik Valdez como Kyle, y Dylan Walsh como el general Samuel Lane puedan tener participaciones especiales como invitados en algunos capítulos.

En México las tres primeras temporadas de Superman & Lois están disponibles en la plataforma streaming de HBO Max donde han entrado al top ten de los contenidos más vistos, el último ciclo podría llegar tentativamente en algún punto del 2024.

James Gunn ha elogiado el show y se prepara para mostrar a su versión del héroe en la película Superman Legacy que será el inicio oficial del nuevo universo de DC Studios.

‘SUPERMAN & LOIS’ will end with Season 4 on The CW. pic.twitter.com/w9J4H1CdYs

'Superman & Lois' is coming to an end with S4



The 10-episode final season lands on The CW in 2024 pic.twitter.com/8vqLGQSztz