Superman prepara su regreso a la pantalla grande; Henry Cavill podría retomar el papel

ESTADOS UNIDOS.- Warner Bros. y DC cocinan una nueva cinta de Superman, producida por J.J. Abrams y escrita por Ta-Nehisi Coates, reportó el portal Deadline.

Hannah Minghella producirá la película del Hombre de Acero, la cual aún no se conoce la trama ni actores en el elenco, aunque se dice que Henry Cavill está interesado en volver a dar vida al superhéroe.

Coates será el guionista de Wrong Answer, una cinta dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, sobre un profesor de matemáticas en Atlanta que altera las calificaciones de sus alumnos con tal de conseguir fondos para su escuela.

El escritor ha colaborado para la revista Time, The Atlantci, New York Times Magazine y Washington Post. Ha escrito libros como "The Beautiful Struggle" y "Between the World and Me". Además de trabajar en series de Pantera Negra y Capitán América para Marvel Comics.

Abrams cerró un acuerdo con WarnerMedia, en 2019, por 500 millones de dólares. Por ahora, su casa productora y Warner Bros. desarrollan películas y series basadas en Justice League Dark Universe, sobre superhéroes menos conocidos como John Constantine, Madame Xanadue, Deadman y Shade, entre otros.

