Tania Rincón vivirá las emociones del deporte en “Guerreros 2020”

Cancún.- Luego de ser una de las conductoras consentidas de Venga la Alegría, la bella Tania Rincón cambió de familia televisiva y ahora será la encargada de transmitir las emocionantes competencias del nuevo reality de Televisa: Guerreros 2020, proyecto que, asegura, está hecho a su medida.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte lo agradecida que está de tener el trabajo ideal en medio de esta pandemia.

“Estoy súper agradecida, me ha tocado hacer de todo, esta oportunidad me llega en un momento increíble de mi vida personal, estoy cumpliendo este sueño, porque es como un programa mandado a hacer para mí, amo los deportes, me encanta la competencia y estar rodeada de gente tan talentosa, ahora en Televisa, empresa que me da la confianza de conducir un programa al que le están apostando tanto”, dijo.

“Ya quiero que empiece, se me ha hecho eterna la espera”, expresó la simpática conductora, a quien veremos en Canal 5, el próximo 15 de junio, a las 8:30 de la noche.

“Guerreros” es una producción de Magda Rodríguez, quien pondrá su estilo personal y muy mexicano de este proyecto que ha sido un éxito tremendo en diferentes países de América Latina y ahora en México será completamente en vivo.

“Es un formato que se ha hecho en varios países con mucho éxito. En Perú ya lleva nueve años de manera ininterrumpida, lo han hecho en Colombia, en Puerto Rico, lo que hace México es traerlo, mejorarlo, remasterizarlo y darle un nuevo aire. Es muy emocionante porque tiene el dinamismo de un programa de concursos, es un reality de competencia en el que hay dos equipos, Las Cobras, liderado por Macky González, y Memo Corral es el capitán de Los Leones, Mauricio Barcelata y yo vamos como conductores, y Carlitos Aguilar será quien narre las pruebas y cada pasada de los concursantes por el circuito”.

Hecho 100% en México

“Se han analizado todas las pruebas, se eligieron las mejores, el set se construyó en México y el foro es más grande que en otros países, les juro que no han visto algo así, además que es un programa completamente en vivo, es nuestro principal ingrediente. Vamos a ver cómo se llevan los participantes, si explotan, si se enamoran, es un reality y hay muchas emociones de por medio”.

Aunque a Tania le hubiese encantado ser participante, se dijo muy feliz de ser el vínculo entre los participantes y el público.

“Es una responsabilidad importante para llevar los concursos, la emoción y la alegría a las casas de todos los televidentes. Trataremos de apoyar a los participantes para que se animen a hacer las pruebas y den el cien por ciento en sus participaciones, la gente se va a sorprender con los circuitos que va a ver que son súper demandantes, habrá pruebas de agilidad mental, de cultura general, se divertirán muchísimo, las noches van a cambiar a partir del 15 de junio”.

Un programa con causa

“Me siento bendecida porque afortunadamente en medio de esta pandemia tengo trabajo, pero mucha gente perdió su empleo y no ha podido reactivar su economía familiar, por lo tanto cada semana tendremos juegos con causa y se estarán entregando diferentes apoyos a familias afectadas por la pandemia de Covid-19, estamos solidarizándonos con las familias mexicanas. ‘Guerreros 2020’ es una cadena de ayuda y, sobre todo, una manera de retribuir a la gente que está al pendiente de nuestras carreras, es una manera de decir estamos contigo codo a codo, no estás solo”, puntualizó Tania.