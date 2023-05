Tati Gabrielle podría interpretar a Jade en “Mortal Kombat 2”

Warner Bros y New Line Cinema tienen como uno de sus principales proyectos la secuela del filme live action de “Mortal Kombat” (2021), el proyecto sigue avanzando y según THR estarían en las negociaciones finales con Tati Gabrielle, para que tome uno de los papeles protagónicos.

La actriz californiana de 27 años es reconocida principalmente por sus papeles como “Marienne Bellamy” en “You” y ser “Prudence Blackwood” en “El mundo oculto de Sabrina”, es importante resaltar que la artista ya tiene experiencia previa con otras adaptaciones para la pantalla grande inspiradas en populares videojuegos prueba de ello es que fue “Jo Braddock” en “Uncharted”.

En caso de aceptar unirse a Mortal Kombat 2 seria Jade una heroína favorita de los fans de los juegos de la franquicia siendo la amiga y guardespaldas de la Princesa Kitana, por lo que es de los personajes más esperados.

Además de ello se confirmó que el actor neozelandés Karl Urban mejor conocido por retratar a Billy Butcher en The Boys, se encargará de ser “Johnny Cage” un actor arrogante, que se considera un experto en distintos métodos de pelea, por lo que es de los favoritos de los gamers.

La primera película de Mortal Kombat tenía un panorama complicado lanzada poco después de la pandemia por COVID-19, los estudios optaron por que llegará simultáneamente en cines y en HBO Max, siendo un éxito en streaming por lo que su secuela está en marcha ahora si con la seguridad de que primero tendrán un estreno exclusivo para la pantalla grande, su fecha de lanzamiento aún está por definirse, será dirigida por Simon McQuoid.

