Taylor Swift apoya a Travis Kelce en su primer partido de temporada

Ayer, los Kansas City Chiefs abrieron la nueva temporada de la NFL contra los Ravens de Baltimore y una de las personas que más brilló en el encuentro y no precisamente en la cancha, fue Taylor Swift.

La cantante estadounidense despejó su apretada agenda para asistir al Arrowhead Stadium para apoyar a su enamorado, en el hogar de su equipo.

Las cámaras del recinto y la NBC captaron a Tay Tay en uno de los palcos privados, vistiendo un top y unos shorts denim, outfit que completó con unas botas altas color cereza.

Call it what you want, but football season is here.



Welcome back, @taylorswift13! ❤️ pic.twitter.com/3ObP1JNoyz — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 6, 2024

The New York Times dio a conocer que el Arrowhead Stadium en Kansas City tomó medidas de seguridad para que la intérprete de ‘We Are Never Getting Back Together’ pudiera salir al partido sin inconvenientes.

El medio agregó que la artista de Pensilvania también tenía servicio de seguridad personal en todo momento.

El presidente de los Kansas, Mark Donovan, anteriormente dijo al medio Front Office Sports que su personal hizo adecuaciones al recinto para cuando la ganadora del Grammy acuda a los partidos.

WE'VE OFFICIALLY MADE IT TO FOOTBALL SEASON. pic.twitter.com/nKUvQASAwA — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 6, 2024

CONSIDER THE SEASON KICKED OFF. pic.twitter.com/1LN4ndKN6r — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 6, 2024

Desde la temporada pasada, Swift ha acudido a los partidos de los Chiefs, fue ahí donde se rumoreaba un romance con algún jugador, que resultó ser el ala cerrada del equipo, Travis Kelce.

Tras hacer pública su relación, se le vio apoyando a su novio en la mayoría de los partidos, donde estuvo acompañada de otras grandes celebridades como Ryan Reynolds, Blake Lively, Ice Spice, entre otros.

Igualmente, estuvo presente cuando Kelce y los Kansas se alzaron como ganadores del Super Bowl LVIII, donde derrotaron a la escuadra de los 49ers de San Francisco.

El jugador de fútbol americano también ha acompañado a su novia a varios shows de su The Eras Tour, donde incluso ha sido parte de su espectáculo.

La pareja, de 34 años, hace unos días se les vio vacacionando en su casa de playa, al lado del mariscal de los Kansas, Patrick Mahomes, su esposa e hijos, y el hermano de Kelce, Jason Kelce.

Con información de Reforma