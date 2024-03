Taylor Swift y Travis regresan a Los Ángeles tras románticas vacaciones

Taylor Swift y Travis Kelce regresaron más bronceados y más enamorados a Los Ángeles, California, después de disfrutar de unas románticas aunque cortas vacaciones en Las Bahamas.

La popular pareja decidió darse un respiro y viajaron a Las Bahamas para tener unos días solos, donde se les pudo ver muy cariñosos en fotos que se viralizaron en redes sociales, reveló el portal de entretenimiento TMZ.

La pareja más famosa disfrutó de los hermosos tonos azules de las aguas cristalinas del destino, mientras nadaban con espectaculares trajes de baño.

En el caso de Kelce, fue visto vistiendo un short azul que dejaba ver su musculosa espalda.

ICYMI: Taylor Swift & Travis Kelce Pack on PDA While Swimming In the Bahamas | Click to read more 👇 https://t.co/CNBX13iPQd