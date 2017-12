¡Aw! Taylor Swift le compró una casa a una fan

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Puede ser que Taylor Swift no sea la cantante favorita de todos, pero esta historia contada por una fan podría hacer cambiar de opinión a muchos. Parece que fue gracias a la app "The Swift Life" -que lanzó la cantante a principios de diciembre y en la que sus seguidores tienen acceso a contenidos exclusivos como fotos, videos y un network en el que los usuarios pueden comunicarse entre ellos y hasta con la misma intérprete de "Reputation"- donde esta noble acción de Tay se dio a conocer.

Una muy fiel seguidora de Swift, llamada Stephanie, contó la historia de cuando la cantante le compró una casa, informa el portal Quién.

"He estado pensado desde hace tiempo si publicar esta historia. Finalmente he decidido decirles todo lo que Taylor hizo por mí esa noche. Lo que muchos de ustedes no saben es que por 8 meses de mi embarazo estuve sin casa. Larga historia corta, nuestro primer departamento estuvo condenado por problemas de salud y seguridad y perdimos todo. Para añadir al estrés, durante este tiempo Matthew perdió su trabajo. Mi mamá le dijo a Taylor y sólo le pidió que me hiciera sentir especial durante su show que daba en Manchester. Después del show, Taylor nos llevó al camerino, donde me dijo: 'Stephanie, has estado en mi vida por mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Podías haberte acercado y te hubiera ayudado, pero no lo hiciste. Tu mamá me dijo'. Me dijo que quería regresarme el dinero del boleto de esa noche. Lo que realmente hizo fue ayudarnos a comprar una casa y todo lo que necesitaba para mi bebé. Me dijo: 'Quiero que puedas disfrutar de tu niña, no tener que preocuparte por todo esto'. Esa noche me dio su mano y me levantó del suelo. De la misma forma que lo hizo durante 12 años. La amo por siempre".

A fan shared their heartfelt story on 'The Swift Life' app of Taylor helping them to buy a house and preventing them from going homeless after meeting her. pic.twitter.com/lAhbBMjWEG — Taylor Swift Updates (@TSwiftPR) 22 de diciembre de 2017

Sin duda la historia ha hecho que los fans de Taylor la quieran más, pues no cualquiera tiene un detalle tan significativo con sus seguidores. No cabe duda de que Taylor no nada más deleita a sus fans con su música, sino también con su gran corazón.