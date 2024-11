Taylor Swift habla por primera vez del atentado frustrado en Viena

Después del caos y el temor que se generó tras el atentado frustrado en uno de los conciertos de ‘The Eras Tour’ en Viena, Taylor Swift se pronunció esta semana por primera vez sobre lo sucedido.

Ante el peligro que representó la situación, las autoridades de Austria optaron por cancelar tres presentaciones de la cantante estadounidense en su capital.

Taylor Swift has spoken out after three of her Eras Tour dates in Vienna were canceled earlier this month following a thwarted terrorist attack that led to the arrest of two men.⁠

⁠

Swift wrote in an Instagram caption: “Having our Vienna shows cancelled was devastating. The… pic.twitter.com/TfzQMDouC5