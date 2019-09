Te amo y te necesito: Alejandra Guzmán suplica un abrazo a Frida Sofia

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía acaparó los medios para hablar sobre el distanciamiento familiar que atraviesa, ahora su madre Alejandra Guzmán, abrió su corazón para hablar de la situación ante las cámaras.

De acuerdo a Infobae, en una entrevista con el presentador Rodner Figueroa para el programa "Al rojo vivo", la intérprete confesó que ya quiere hacer las paces con su hija, y le envió un mensaje a través de la lente.

"No puede ser que en un momento estemos tan unidas, y en otro estemos en esta rivalidad. ¿Qué es lo que ella necesita de mí para que yo se lo pueda dar?", dijo antes de soltar las palabras, con los brazos abiertos, que podrían dar pie a una reconciliación.

Guzmán dijo que habla ahora porque, al igual que su hija, se quiere liberar. "Liberarme de todo este juzgado, de que me sacrifiquen. Basta. Las redes sociales son para eso, para comunicar el dolor de las personas, ¿o qué?… Pero no hay algo que a mí me haga sentir que no me merezco ser la madre que soy".

Alejandra acepta su parte de la responsabilidad en el distanciamiento, y confesó que tiene ganas de abrazar a su hija y decirle que la ama.

Y fíjate que yo he vivido escándalos, he vivido muchas cosas con alcohol, con drogas, con locos, y con lo que tú quieras… Esto es lo más doloroso y es lo más duro de mi vida.

"Ella sabe que yo estaría ahí si me llama en este momento. Yo siempre he estado dispuesta a darle lo mejor de mí, porque yo la conozco, sé que es una niña buena, yo la parí", dijo sobre Frida.

Por otra parte, rechazó completamente haber tenido una relación amorosa con el ex novio de su hija. "Eso jamás. Te juro por mi madre, mi padre y mi hija que eso es totalmente falso. Yo trabajé con Antonio y Jesús Estrada, ellos son sus hermanos gemelos".

"Puede verse mal, yo no lo escondí en ningún lado, porque cuando vino a México me pidió ayuda para Frida, pero ya no me gustó la manera en la que ha expuesto toda su intimidad, porque eso no le interesa a nadie más que a ellos dos", dijo sobre las entrevistas que dio el joven para hablar de la joven.

Alejandra Guzmán dijo que este embrollo podría terminarse pronto, "pero yo no tengo nada de qué arrepentirme, más que de los errores que tuve cuando ella era niña. Ahora le pido a Dios que me ayude a acercarme a ella".

Hace unos días, la rockera dijo tener la conciencia tranquila por por haber cumplido con sus obligaciones como madre y le deseó mucho éxito. "Tiene todo para llegar mucho más allá que yo. Desde pequeña la metí a estudiar, me da gusto que haga lo que ella quiera. Que tenga su carrera, que forme todo lo que cualquier persona sueña con hacer", dijo ante los medios.

Sobre los escándalos, Guzmán aseguró que se trata de cuestiones que vive cualquier familia, pero "se hace más grande porque soy famosa. Es fácil juzgar".