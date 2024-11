‘Tengo SIBO’: arremete Selena Gomez tras burlas a su físico en TikTok

A pesar de todos los esfuerzos de miles de personas por acabar de una vez por todas con las críticas sobre cuerpos ajenos, en pleno 2024 todavía existen algunos que no han captado el mensaje.

Selena Gómez, es la víctima más reciente de aquellos que consideran que hablar sobre el cuerpo de otros en redes sociales es entretenido.

La polémica inició hace unos días, cuando la actriz de 32 años asistió al Festival de Cine Francés Americano en Los Ángeles, California, para presentar su aclamado filme ‘Emilia Pérez’.

Durante el evento, pasó por la alfombra roja con un vestido negro ajustado con una abertura en la pierna.

Mientras posaba para las cámaras, mantuvo su mano sobre su estómago, lo que llevó a varios a asegurar que estaba tratando de ocultar su supuesto sobrepeso.

Al crecer la ola de comentarios negativos sobre su cuerpo a raíz de un video de TikTok, no soportó más a los ‘haters’ y salió a aclarar las cosas.