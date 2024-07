El cantante Chris Brown fue demandado por agresión por cuatro asistentes que acudieron a su presentación en Texas el fin de semana; están pidiendo 50 millones de dólares.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por Rolling Stone, Larry Parker, Joseph Lewis, Charles Bush y Da Marcus Powell presentaron una denuncia en el condado Harris, en Texas en contra del cantante, Live Nation y otros tres compañeros de Chris Brown, Sinko Ceej, Hood Boss y Yella Beezy.

Según cuentan, el equipo del intérprete de "Under The Influence" invitó a los demandantes al área VIP donde estaría el cantante después del concierto junto con otras 40 mujeres pero Brown tardó en aparecer y las personas comenzaron a irse, cuando llegó el ex de Rihanna, su equipo y él presuntamente comenzaron a golpearlos e incluso patearon sus cabezas por al menos 10 minutos.

Es por esto que los fans demandaron al cantante por agresión, negligencia, negligencia grave e imposición intencional de angustia emocional. Los demandantes piden 50 millones de dólares por daños y perjuicios y también solicitaron una orden de restricción temporal contra los acusados.

"Nadie debería tener que soportar lo que estos clientes soportaron. ‘Buscaremos la máxima cantidad de daños y perjuicios permitida por la ley por esta conducta atroz’" , dijo el abogado de los demandantes, Tony Buzbee, a Variety.

En los últimos años, Chris Brown ha tenido problemas con la ley, pues fue declarado culpable de agredir a Rihanna en 2009, también ha enfrentado demandas por agresión sexual, violación y abuso emocional.

Hasta él ni el cantante ni su equipo se han pronunciado al respecto.

Con información de Reforma.

