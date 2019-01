The Killers canta contra el muro de Trump

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- The Killers lanzó una nueva canción con el título Land of the Free, y le pidieron al reconocido cineasta Spike Lee que realizará un cortometraje del mismo.

“Bendiciones para mi hermano Brandon Flowers de The Killers, por pedirme que dirija un cortometraje de su gran canción de protesta: Land of the Free”, compartió Spikee Lee en sus redes sociales.

En Land of the Free, el grupo The Killers aborda temas políticos de Estados Unidos, desde el muro fronterizo hasta el encarcelamiento masivo.

El vocalista del grupo, Brandon Flowers, dijo en una nota publicada en Instagram que la idea de la canción comenzó después del tiroteo de Sandy Hook en 2012.

“Me desperté, abrí mi teléfono y, como tantos otros, vi las súplicas para orar por Sandy Hook. La noticia fue devastadora. Escuchar fue desgarrador como un puñetazo. Pero, lamentablemente, no es tan impactante como debería haber sido”.

“Durante los meses y años siguientes, Estados Unidos sufriría una avalancha de tiroteos masivos contra inocentes y demasiados ejemplos de injusticia racial como para ignorarlos”, escribió.

Flowers dijo que la película “13th”, de Ava DuVernay, un filme sobre la raza y el encarcelamiento, y los monólogos políticos de Jimmy Kimmel lo convencieron de convertir sus pensamientos en música.

"No pude evitar sentarme y comentar cómo me sentía en una canción".

También mencionó a su abuela, una inmigrante lituana que viajó a Estados Unidos para escapar de la opresión soviética, y dijo:

“Deshonramos nuestros valores, a nuestros antepasados y nuestra herencia cuando lanzamos gases contra nuestros hermanos y hermanas que buscan asilo”.

“Amo mi país. Sé que estos son temas complicados, pero ya sea que te encuentres a la izquierda, a la derecha o en medio, tienes que creer que podemos hacerlo mejor”.