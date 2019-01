Devuelven donaciones para financiar muro fronterizo

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Los más de 20 millones de dólares recaudados por un veterano para financiar la construcción de un muro fronterizo con México serán devueltos a sus donantes, según dijo este sábado GoFundMe, el sitio web a través del que se recolectó el dinero, a Univision Noticias.

"Hubo un cambio en el uso de los fondos", explicó Bobby Whithorne, que señala en el correo que la campaña había establecido inicialmente que si no se colectaba la cifra total de mil millones de dólares se devolvería "cada centavo".

De acuerdo con información de Univisión, casi un mes después de que inició la campaña no se ha alcanzado la meta. "Eso significa que todos los donantes recibirán un reembolso. Y si uno de ellos no quiere un reembolso y quieren donar su dinero a esta organización (creada para la construcción del muro), deben proactivamente elegir redireccionar su dinero. Si no lo hacen, automáticamente recibirán un reembolso", explica Whithorne, que asegura que todos cuantos dieron dinero serán contactados por GoFundMe vía correo electrónico.

La iniciativa de esta recaudación fue de un veterano llamado Brian Kolfage. Más de 300,000 personas han donado los 20, 355, 124 dólares colectados desde que la cuenta fue abierta el pasado 16 de diciembre.

El pasado viernes, Kolfage actualizó su página con un cambio de planes que, explica, resultó de consultas sobre la viabilidad de la pared con profesionales en leyes, política, seguridad nacional, construcción y finanzas.

Ellos concluyeron que el gobierno no aceptará la millonaria donación, que están mejor equipados para emplear esos fondos y que solos podrían construir "tramos significativos" del muro por menos de los 5,700 millones de dólares que Trump le está pidiendo al Congreso.

"¡Construiremos el muro! ¡Todavía pueden donar ahora mismo a este GoFundMe! Los medios están reportando falsamente que todo el dinero será devuelto y que se acabó. Están equivocados", escribió Kolfage, al pedirle a los donantes que le confirmen a GoFundMe si quieren su dinero de vuelta o que este sea transferido a la organización 'We Build The Wall Inc.', que podría encargarse de la construcción del muro.

Según él, ya han identificado las zonas de mayores cruces de inmigrantes y han estudiado soluciones y materiales para levantar la pared según el tipo de terreno. "Si los demócratas no aprueban los fondos por los que los estadounidenses votamos en 2016, entonces nosotros haremos el muro", dijo el veterano.

Univision Noticias contactó a este veterano para conocer más detalles, pero no obtuvo una respuesta hasta la publicación de esta nota.