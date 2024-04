'The Tortured Poets Department' llega a Spotify con teorías locas

Swiftie, ve por tus audífonos o prende tu bocina para escuchar a todo volumen ‘The Tortured Poets Department’, el undécimo álbum de Taylor Swift que ya se encuentra en las plataformas de música más conocidas: Spotify, Apple Music y YouTube Music.

El disco de larga duración estaba planeado para salir este viernes, sin embargo, ayer se hizo viral la noticia de que habían filtrado las letras y canciones de su proyecto.

Spotify anunció que TTPD se convirtió en el álbum más pre-guardado en la historia de la plataforma.

The Tortured Poets Department. An anthology of new works that reflect events, opinions and sentiments from a fleeting and fatalistic moment in time - one that was both sensational and sorrowful in equal measure. This period of the author’s life is now over, the chapter closed and… pic.twitter.com/41OObGyJDW — Taylor Swift (@taylorswift13) April 19, 2024

¿Kelce, Alwyn y Healy aparecen en ‘TTPD’? Estas son las teorías de los swifties

Los 'swifties' al poco tiempo del lanzamiento ya estaban decodificando las letras de las 16 canciones del proyecto musical y creando teorías sobre de quiénes podría tratarse.

De acuerdo con Page Six, hay tres hombres bastante famosos en los que se concentran las canciones, uno de ellos es el actual novio de la cantante, el jugador de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.

La canción ‘The Alchemy’ sería la que está dedicada a Kelce puesto a que cuenta con varias referencias deportivas sobre touchdowns, bancos de calentamiento, rachas ganadoras y trofeos.

Aunque los swifties también aseguran que es para el ala cerrada ya que menciona algo sobre la cerveza, lo cual puede que sea un guiño al gusto de la pareja por el alcohol.

Otro artista al que los fans suponen que varias canciones son dedicadas es Joe Alwyn, con quien Swift mantuvo una relación de seis años y con quien enfrentó varios rumores sobre un posible compromiso. Page Six menciona que los posibles temas dedicados al actor británico son "So Long, London", "Loml", "I Can Do It With a Broken Heart" y "The Smallest Man Who Ever Lived".

It’s a 2am surprise: The Tortured Poets Department is a secret DOUBLE album. ✌️ I’d written so much tortured poetry in the past 2 years and wanted to share it all with you, so here’s the second installment of TTPD: The Anthology. 15 extra songs. And now the story isn’t mine… pic.twitter.com/y8pyDK8VTd — Taylor Swift (@taylorswift13) April 19, 2024

Finalmente, llega a la ecuación el vocalista de The 1975, Matty Healy, con quien nunca se aclaró siquiera si estaban saliendo como pareja, pero se les sorprendió besándose en la Casa Cipriani, en Nueva York, en mayo del 2023.

'Swifties' creen que la primera canción del álbum, ‘The Tortured Poets Department’, va dedicada al cantante británico; así como ‘Guilty as Sin?’, ‘Down Bad’ y ‘I Can Fix Him (No Really I Can)’.

La intérprete de ‘Lover’ sorprendió a sus fans en la ceremonia de los Grammy cuando anunció la salida de su undécimo material discográfico, el cual describió como un ‘salvavidas’ para ella.

"En cierto modo me recordó por qué escribir canciones es algo que realmente me ayuda en la vida y nunca he tenido un álbum en el que haya necesitado escribir canciones más que en Tortured Poets" , explicó la cantante durante su concierto en Melbourne, Australia.

At this hearing, I stand before my fellow members of The Tortured Poets Department with a summary of my findings.

Album tonight.

Fortnight music video tomorrow at 8pm et.https://t.co/BAtr2MpPIs pic.twitter.com/hWsrsXSQuW — Taylor Swift (@taylorswift13) April 19, 2024

Aunque es poco convencional, Taylor optó por no publicar ningún sencillo antes del lanzamiento oficial, pero compartió la lista completa de las canciones, los títulos de las pistas extra y las portadas.

The Tortured Poets Department es el primer material nuevo de la originaria de Pensilvania desde que sacó Midnights, que fue lanzado en 2022 y ganó el premio Grammy en ese mismo año.

