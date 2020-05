“The Umbrella Academy” retoma clases en julio

México.- Tras anunciar que The Umbrella Academy volvería con una segunda temporada a principios de 2020, finalmente Netflix ha puesto fecha al regreso de la familia Hargreeves. Y lo ha hecho con un genial videoclip al estilo "quédate en casa" que tanto se ha popularizado a causa de la pandemia de coronavirus.

El 31 de julio es la fecha señalada por el servicio de streaming para el regreso de Vanya, Klaus, Luther y el resto de huérfanos que componen The Umbrella Academy. Así lo han anunciado con un video musical de la canción "I Think I'm Alone Now", de Tiffany, interpretado por el elenco de la serie.

El clip muestra a Ellen Page, Robert Sheenan, Tom Hopper y el resto del reparto bailando desde sus casas y sobreviviendo al confinamiento como pueden, mandando un mensaje de ánimo a los fans que siguen manteniéndose en sus casas para evitar que el Covid-19 siga propagándose.

Ver esta publicación en Instagram They return. Una publicación compartida por The Umbrella Academy (@umbrellaacad) el 18 de May de 2020 a las 4:59 PDT

Basada en la popular colección de cómics de Dark Horse de Gerald Way y Gabriel Ba, The Umbrella Academy sigue la investigación por parte del grupo de superhéroes, reunidos tras el asesinato de su padre adoptivo Richard Hargreeves, quien reunió a los huérfanos cuando aún eran unos bebés. Ya adultos, sus difíciles personalidades y sus incontrolables poderes pondrán las cosas difíciles a ésta familia, cuya misión no es otra que salvar el mundo.

Completan el reparto David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher y Justin Min.

La 1ª temporada de The Umbrella Academy está disponible en Netflix, mientras que la segunda, tal y como anuncia el video, llegará el 31 de julio de 2020 al servicio de streaming.