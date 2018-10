Scott Wilson de 'The Walking Dead' fallece a los 76 años

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Scott Wilson, conocido por interpretar a Hershel Green en la exitosa serie de AMC 'The Walking Dead', ha muerto a los 76 años tras una batalla contra el cáncer, según han confirmado desde la cuenta oficial de la serie en Twitter:'Nuestros pensamientos están con su familia y amigos.Descansa en el paraíso, Scott. ¡Te queremos!'.

En comunicado de AMC, informó, que Wilson formó parte del elenco principal de la serie en la segunda, tercera y cuarta temporada interpretando al granjero Hershel Greene, que se une al grupo de supervivientes comandado por Rick Grimes. Además, Scott Wilson fue un secundario recurrente en CSI: Las Vegas, serie en la que encarnó a Sam Braun, el padre del personaje Catherine Willows y dueño de un casino.

Horas antes de conocerse su fallecimiento, la cadena había anunciado en la Comic Con de Nueva York que Hershel regresaría a la novena temporada de la serie. El personaje de Wilson, que rodó todas las escenas antes de morir, tiene previsto aparecer en la primera mitad de la temporada nueve, informa Variety.

También te puede interesar: Actor de The Walking Dead tuvo una crisis al dejar la serie

'Scott siempre será recordado como un gran actor y todos nos sentimos afortunados de haberlo conocido como mejor persona que era', ha lamentado la cadena AMC en un comunicado.

'Al igual que Scott en nuestras vidas, Hershel fue un personaje cuyas acciones continúan afectando a las elecciones de nuestros personajes hasta el día de hoy. Nuestros corazones están con su esposa, familia, amigos y con los millones de fans que lo quisieron. Echaremos de menos a Scott', agrega la nota.

Muchos actores de la serie han llorado su muerte en las redes sociales. Khary Payton, que encarna a Ezequiel en la ficción, recordó en Twitter el momento en que conoció a Wilson: 'La primera vez que conocí a Scott Wilson, me dio un fuerte abrazo y me dijo que esta cosa de la que había entrado a formar parte... era una familia. Me dijo que tenía la responsabilidad de cuidarla. Me he esforzado mucho por hacerlo, señor. Y seguiré. Lo prometo. Nos vemos al otro lado, amigo mío'.