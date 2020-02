The Witcher: se confirma estreno de la segunda temporada

Ciudad de México.- La historia sobre el cazador de monstruos "The Witcher", ya comenzó las grabaciones de su segunda temporada en Reino Unido, y se espera su estreno para 2021, la ficción seguirá protagonizada por Henry Cavill como "Geralt de Rivia", pero al elenco se sumarán nuevas caras.

‘The Witcher’ BTS, Henry Cavill’s new interview ahead of the start of filming on Season 2 https://t.co/kkchB2qJXn #thewitcher pic.twitter.com/jVojhJdesi