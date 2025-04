Tim Burton llega a la CDMX con una exposición inmersiva única

La Ciudad de México se prepara para una experiencia inmersiva única: "Tim Burton: El Laberinto", una exposición que llevará a los asistentes al universo visualmente surrealista del aclamado director.

Conocido por su estilo peculiar y personajes emblemáticos, Burton, creador de películas como "El extraño mundo de Jack" y "Beetlejuice", permitirá a los fanáticos sumergirse en un recorrido que desafía la imaginación y conecta lo extraño con lo maravilloso.

Un viaje a través de la mente de Tim Burton

La exposición, que ya ha deslumbrado a audiencias en ciudades como Milán y París, se presenta como un verdadero laberinto.

Los visitantes deben elegir entre cuatro puertas al inicio del recorrido, lo que los llevará a diferentes salas llenas de sorpresas.

Cada espacio está cuidadosamente diseñado con esculturas, proyecciones, luces, y vestuarios que recrean escenas y personajes emblemáticos de las películas de Burton.

Entre los personajes más destacados que encontrarán los asistentes se incluyen Jack Skellington, protagonista de "The Nightmare Before Christmas", y Willy Wonka, de "Charlie and the Chocolate Factory" (2005).

También se hace una mención especial a la faceta artística del director, con representaciones visuales que reflejan su singular estilo.

¿Cuándo y dónde?

La exposición "Tim Burton: El Laberinto" abrirá sus puertas en junio de 2025 en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Para aquellos interesados en asegurar su lugar, ya está disponible la opción de registrarse en la lista de espera para obtener acceso anticipado a los boletos. La producción de la muestra corre a cargo de LETSGO, la misma productora detrás de "El fantasma de la ópera" y "Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Light Trail".

Para registrarse y obtener más información, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial de la exposición: https://cdmx.timburtonexhibition.com.