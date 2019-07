Los conciertos “de escritorio” que han cautivado por una década

Agencias

CANCÚN, Q. Roo.- El escenario es un librero con libros apilados con cierto desorden, algunos adornos, unos cuantos letreros y afiches, flores, botellitas de agua; en frente hay un escritorio y el espacio entre ambos es el sitio donde sucede la magia de los “Tiny desk concerts”, que se ofrecen desde hace una década.

El primer Tiny Desk Concert se produjo en 2008, “después de que Boilen y el editor de la National Public Radio de Estados Unidos (NPR), Stephen Thompson, salieran de un bar, frustrados por no poder escuchar la música por encima del ruido de la multitud”, relata Wikipedia.

Desde entonces por ese íntimo espacio han pasado bandas como They Might Be Giants, Iron and Wine, Los Lobos, Noah And The Whale, YACHT, Adele, Damien Jurado, Tom Club, Jimmy Cliff, Gogol Bordello, The Decemberists, Low, Julieta Venegas o Steve Earle y recientemente Sting y Shaggy a dúo.

De acuerdo con Los Inrockuptibles, la NPR es una unión independiente de estaciones de radio públicas de los Estados Unidos que produce contenidos culturales e informativos para distribuir entre sus miembros.

Todos los conciertos de Tiny Desk Concerts están en YouTube. Con contenido nuevo cada dos o tres días, ofrecen la espontaneidad e intimidad únicas.

