¡Todo listo para la transmisión de los Oscar!

Cancún.- La entrega 92 de los premios de la Academia ya está a la vuelta de la esquina. Hay que estar preparados para no perderse ningún detalle del evento que inicia con la lujosa alfombra roja, donde podremos observar una constelación de estrellas hollywoodenses.

Esta edición, por segundo año consecutivo, no cuenta con un anfitrión oficial por lo que se ha publicado en redes sociales una lista de los invitados que fungirán como presentadores.

Salma Hayek, Thimothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, y Kristen Wiig, entre otros; son algunos de los que estarán encargados de presentar y entregar las estatuillas.

La ceremonia de los Oscares 2020 se llevará a cabo en el Dolby Theatre el próximo domingo 9 de febrero, donde estarán presentes los tres mexicanos nominados: Rodrigo Prieto (en la categoría Mejor fotografía), Mayes Rubeo (en la categoría Mejor diseño de vestuario) y el productor Gastón Pavlovich, por su colaboración en la producción de Martin Scorsese, “El Irlandes”.

La transmisión en México de la ceremonia de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se podrá seguir en diferentes canales de televisión abierta y sistemas de televisión de paga (cable).

