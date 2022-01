¡Todo un éxito! Grupo Firme anuncia su segunda fecha en el Foro Sol

Este martes Grupo Firme demostró que es una de las agrupaciones más populares del momento, en tan solo unos minutos se agotaron los boletos para su concierto el 26 de marzo en el Foro Sol. Por tal motivo, a través de las redes sociales de Ocesa se confirmó la nueva fecha de su segunda presentación en el mismo recinto, pero ahora el 25 de marzo.

Desde las 11 de la mañana se abrió la preventa a través de la página de Ticketmaster para los clientes de Citibanamex, debido al número de fanáticos que buscaban un boleto para el tan esperado concierto, crearon una fila virtual de más de dos mil personas.

En redes sociales Grupo Firme se volvió tendencia debido a los cientos de comentarios de fanáticos sorprendidos por el sold out. El vocalista de la banda, Eduin Caz, también se manifestó en su cuenta de Instagram durante la primera hora de preventa y animó a la gente a comprar sus boletos y no quedarse fuera de la experiencia.

El costo de las entradas para el show del 26 de marzo en el Foro Sol variaba desde los 720 pesos hasta los 2,400 pesos en la Zona Verde. Aunque este miércoles 12 de enero sería el segundo día de preventa con tarjetas Citibanamex, ya no aparecen entradas disponibles.

Para esta nueva fecha, 25 de marzo, la preventa será los próximos 13 y 14 de enero a través del servicio de boletaje de Ticketmaster con la misma dinámica, y la venta al público en general será el 15 de enero, si es que en esta segunda ocasión no se terminan los boletos.

