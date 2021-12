¡Todo un éxito! "Spider-Man: No Way Home", la más taquillera de todos los tiempos en México

El estreno de "Spider-Man: No Way Home" ha sido todo un éxito, colocándose como la película más taquillera de todos los tiempos en México, y el tercer mejor estreno internacional de la historia.

Durante esta semana, el filme reunió 506.5 millones de pesos, obteniendo un acumulado de 694.9 millones de pesos.

Con 600 millones de dólares ingresados por todo el mundo durante su primer fin de semana, "Spider-Man: No Way Home" se posicionó en el tercer mejor estreno internacional de la historia del cine, solo por detrás de "Avengers: End Game" (mil 200 millones) y "Avengers: Infinity War" (640 millones).

Con respecto a los asistentes, la película suma ya un acumulado de 9.5 millones de asistentes, por encima de los 9.3 millones de "Avengers: Endgame", con base en las cifras de Canacine.

Dentro del mercado estadounidense, el más importante para Hollywood, la película se convirtió en el segundo debut más taquillero de la historia del país, al superar los 260 millones de dólares, con base en la revisión de cuentas que Sony realizó este lunes.

"Spider-Man: No Way Home" no solo logró ser el mejor lanzamiento de toda la pandemia, sino que en Estados Unidos ha conseguido superar al debut de pesos pesados como "Avengers: Infinity War" (257 millones en 2018) y "Star Wars: The Rise of Skywalker" (177 millones en 2019).

“Spiderman” un éxito durante la pandemia

La última entrega del superhéroe arácnido está en camino de convertirse en el primer filme que supera los mil millones de dólares desde que inició la pandemia hace casi dos años.

Aunque, todavía falta el segundo mercado más importante, China, donde aún no se ha estrenado.

Esta noticia es un alivio para los cines de todo el mundo que acumulan pérdidas millonarias desde principios de 2020.

Otros grandes estrenos que ha presentado la franquicia Marvel han sido "Black Widow" y "Shang-Chi" en 2021, mientras que la taquilla de otras películas apenas consigue cubrir los costos de producción.

Andrew Garfield enloquece las redes

El nombre del actor se ha mantenido en las redes como tendencia, debido a que el público pide la tercera película de "El sorprendente hombre araña".

Con el hashtag #MakeTASM, los fans expresan su deseo por ver el desenlace de Andrew Garfield como "Spiderman".

(Con información de El Universal)

