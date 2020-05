Tom Cruise y Elon Musk planean filmar una película en espacio exterior

Estados Unidos.- Tom Cruise está trabajando en un proyecto cinematográfico con Elon Musk y la NASA para realizar la primera película de ficción que se grabaría en el espacio exterior.

De acuerdo con el medio especializado, Deadline, la colaboración entre Cruise y Musk, creador de la compañía SpaceX, tiene como objetivo grabar una película de acción que aún no cuenta con el apoyo de ningún estudio cinematográfico. Además se aclara que no se trata de una nueva entrega de la saga de Mission: Impossible.

El medio afirmó que nunca ha habido un protagonista (excepto por Jackie Chan) que se pongan en riesgo tan a menudo como Cruise, para hacer las secuencias de acción más realistas posibles.

De igual manera recalcó que si tiene éxito filmando un proyecto en la Estación Espacial, de Elon Musk, estará en los libros de registro de Hollywood.

Por el momento ni Tom Cruise, Elon Musk, SpaceX o la NASA han salido a dar declaraciones acerca de esto, ni para confirmar o desmentir, pero según Deadline la decisión está tomada.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station ! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA ’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

La idea no es nueva, y ha estado dando vueltas en la cabeza de Tom Cruise desde casi 20 años atrás. Nick de Semlyen, editor de la revista Empire Magazine, explica que Tom Cruise tenía un proyecto que planteó a James Cameron hace ya dos décadas, donde la idea era filmar una película en la Estación Espacial Internacional (ISS).

Tom Cruise is finally going to make a movie in space. When I interviewed James Cameron in 2018, he revealed that he and Cruise tried to do one 20 years ago. pic.twitter.com/HyfcLVB7m9