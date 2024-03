Tom Hiddleston es la voz del rey Carlos III en gala benéfica

El renombrado actor británico, Tom Hiddleston se convirtió en la voz del rey Carlos III al dar un discurso en nombre del monarca durante una gala benéfica de la organización The Prince's Trust, en Londres.

El tabloide Daily Mail informó que el actor que interpreta al dios de las mentiras, Loki en la serie de Marvel, asistió a la gala titulada ‘Invest in Futures’, en la que se encargó de ser la voz del monarca británico, quien se ha ausentado de los eventos públicos tras informar su diagnóstico de cáncer.

La participación de Hiddleston fue confirmada luego de que la organización sin fines de lucro compartiera en Instagram el emotivo discurso, firmado por el rey de 75 años.

Al ser embajador del organismo, Hiddleston se prestó a leer el texto a nombre del monarca.

Para el evento, el actor de Hollywood destacó al aparecer elegante frente a los presentes, luciendo un pulcro smoking ante el estrado.

"Al principio, esperaba que apoyando a los jóvenes a desarrollar sus habilidades latentes y a encontrar trabajo o formación, The Trust tal vez podría ayudar a cambiar la vida de algunas personas para mejor. Estoy encantado de decir que ahora ha trabajado con más de un millón de jóvenes, ayudándoles a iniciar carreras, lanzar negocios y volver a comprometerse con la educación", leyó el actor.

The Prince's Trust fue fundada por el rey Carlos III, sin embargo, no asistió al evento debido a los problemas de salud que enfrenta desde finales de enero.

Tom Hiddleston delivers speech on behalf of the King at The Prince's Trust gala in London - as the cancer-stricken monarch says he is 'enormously inspired by the determination and commitment of young people' https://t.co/2WovtfgMg1 pic.twitter.com/X5GjPjgwvB