Tom Holland se prepara para protagonizar 'Uncharted'

ESTADOS UNIDOS.- La película de Uncharted lleva años en desarrollo, pero parece que por fin está cobrando forma. El director Shawn Levy (Real Steal) ya está asegurado para el proyecto y parece que la estrella del filme, Tom Holland (Spider-Man: Homecoming), comienza a prepararse para el filme, indica Level Up en su portal.

Holland, de apenas 21 años, se encuentra en muy buena forma gracias a su papel como Spider-Man, así que cuando decimos "prepararse" nos referimos a investigar a fondo la mitología de Nathan Drake. El joven obtuvo un PlayStation 4 y una copia de Uncharted: The Nathan Drake Collection con "fines de investigación", al menos eso publicó en Instagram. Fue el usuario de Twitter Cade Onder quien encontró el video y lo mostró en su cuenta.

Ucharted: The Nathan Drake Collection es una compilación que incluye Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves y Uncharted 3: Drake’s Deception, todos remasterizados para PS4, un buen punto de partida para aquellos que quieren conocer la historia de Nathan Drake, o para las personas que darán vida al busca tesoros en la pantalla grande.

