Cancelan Tomorrowland Winter, por coronavirus

México.- El festival Tomorrowland Winter canceló su edición de este año, debido a las nuevas restricciones por parte del Gobierno francés, para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19).

El evento de música electrónica estaba programado para efectuarse del 14 al 21 de marzo, en Alpe d´Huez, cerca de Grenoble, pero hoy los organizadores anunciaron que su realización no sería posible.

Y si bien el evento está cancelado, Tomorrowland a través de su comunicado, informó que la estación de esquí permanecerá abierta de manera normal, albergando la posibilidad de poder asistir a disfrutar de la nieve.

“Hoy, con gran pesar, tenemos que informar que el Gobierno francés decidió cancelar la edición de este año. Desde el sábado estuvimos en estrecho contacto con el Gobierno francés, sobre el impacto del virus COVID-19, y finalmente recibimos su decisión”, confirmó el festival en su sitio oficial.

Lost Frequencies, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Afrojack, Armin van Buuren, entre otros exponentes de talla internacional, formaban parte del “line up” del encuentro musical.

En Bélgica será la próxima parada de Tomorrowland, programada los días 17, 18, 19, 14, 15 y 16 de julio en la ciudad de Boom, la cual continúa en pie.

Este no es el único evento que ha sido cancelado por el virus, ayer se dio a conocer que la nueva cinta de James Bond "No Time To Die", protagonizada por el actor Daniel Craig, decidió posponer su estreno mundial. La cinta llegará a las salas de cine del Reino Unido el 12 de noviembre y en Estados Unidos el 25 de noviembre.

El brote de coronavirus, que ha provocado más de 3,200 muertes en todo el mundo, la mayoría en Asia, ha obligado el cierre de teatros en Italia, Corea y China, quien es el segundo mercado de películas más grande del mundo detrás de Estados Unidos.