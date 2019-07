Toy Story 4 rompe mala racha de Pixar

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su fin de semana de estreno, Toy Story 4 reinó en las taquillas alrededor del mundo. Tan solo en Estados Unidos logró una recaudación de 118 millones de dólares (mdd), sin embargo se quedó corta con lo que estimaban los analistas, pues esperaban al menos una recaudación de 140 mdd.

De acuerdo con Expansión, en México, el desenlace de la historia que comenzó hace 24 años siendo pionera en animación recaudó 455.6 millones de pesos (mdp), una buena cifra si se compara con el estreno más taquillero en la historia del país, Avengers: Endgame, que logró una recaudación de 597.2 mdp, según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

También te puede interesar: Eiza luce radiante en la premier de Fast & Furious: Hobbs & Shaw

De este modo Toy Story 4 ocupa el cuarto lugar de los mejores fines de semana más exitosos en Estados Unidos. Aún con resultados menores a lo esperado rompió con la mala racha que habían tenido las secuelas estrenadas este verano.

El film aspiraba a convertirse en el segundo fin de semana de estreno más exitoso de las películas animadas, donde Incredibles 2 ostenta el récord con 182 mdd, seguido de Finding Dory, con 135 mdd y Sherk the Third, con 121 mdd.

Men in Black decepciona

Men in Black: International ha sido una de las más recientes decepciones de las secuelas del verano, pues los especialistas esperaban una recaudación de más de 30 mdd en su estreno y apenas alcanzó a recaudar 28.5 mdd. Además, la crítica ha sido despiadada con esta secuela protagonizada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson, pues tiene una calificación del 23% de parte de los críticos especializados y 65% de los fans.

Para el estreno de Dark Phoenix, otra secuela y última entrega de X-Men, Disney esperaba una apertura de entre 40 y 50 mdd, sin embargo, apenas alcanzó una recaudación de 32 mdd, la peor marca de la franquicia, donde el récord es de X-Men: The Last Stand, con 102 mdd; seguida de X-Men: Days of Future Past, con 90 mdd y X2: X-Men United, con 85 mdd, según Box Office Mojo.

Por último, Godzilla: King of the Monsters también fue una decepción para las dos películas que le anteceden. Alcanzó una recaudación de 47 mdd de dólares en la taquilla de Estados Unidos, donde los especialistas preveían al menos unos 50 mdd, de acuerdo con Variety. En tanto, Godzilla, de 2014 abrió con 93 mdd y Kong: Skull Island, de 2017, logró 61 mdd en su fin de semana de estreno.