Tráiler del remake de 'El Rey León', el segundo más visto

MÉXICO.- El tráiler del remake de 'El Rey León' (The Lion King) ha conseguido convertirse en el segundo más visto de la historia en el día de su lanzamiento, informó el portal de noticias Excélsior.

El teaser se publicó en Acción de Gracias, el 22 de noviembre, y alcanzó una suma de 224, 6 millones visualizaciones en sus primeras 24 horas. Esta cifra tan solo la ha superado el tráiler de Vengadores: Infinity War, que tuvo 238 millones de visitas en sus primeras 24 horas.

Disney ha mostrado su "orgullo" ante este hito y ha agradecido a los fans su participación, al lograr que sea el tráiler de la compañía más visto de la historia.

"Con todo nuestro orgullo: ¡gracias por ayudar a que el teaser del tráiler de El Rey León se haya convertido en el tráiler debut más visto nunca de Disney, al conseguir romper el récord con 224,6 millones de visualizaciones en todo el mundo en 24 horas!", dice el tuit.

