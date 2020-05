'Transformers' tendrá una precuela animada

México.- Casi un año y medio después del estreno de Bumblebee, la precuela de la saga Transformers, de Michael Bay, que relataba la llegada de los Autobots y los Decepticons, y su guerra galáctica, a la Tierra, ahora la franquicia echará la vista aún más atrás con otra precuela, en este caso de animación, que también se estrenará en la gran pantalla.

Según informa Deadline, Paramount Animation y eOne de Hasbro han puesto en marcha el proyecto, del que se viene hablando desde hace meses, con Josh Cooley, director de la aplaudida Toy Story 4, al frente. Esta precuela de animación contará con guión de Andrew Barrer y Gabriel Ferrari, responsables del libreto de Ant-Man y la Avispa de Marvel Studios.



Cooley triunfó con su debut como realizador de un largometraje en "Toy Story 4", que le dio el Óscar a la Mejor Película de animación, que recuperó por todo la alto la famosa saga juguetera de Pixar, y que recaudó en todo el mundo 1.073 millones de dólares.

"Transformers" (2007) dio el pistoletazo de salida a estas películas que en 2018 tuvieron su última propuesta hasta la fecha, "Bumblebee".

En enero se reveló que hay otros dos proyectos más de "Transformers" al margen de este nuevo filme animado.



En primer lugar, el estudio Paramount ha contratado al guionista James Vanderbilt para que escriba una de esas dos continuaciones.



La carrera de Vanderbilt incluye cintas como "Zodiac" (2007), las dos películas de "The Amazing Spider-Man" (estrenadas en 2012 y 2014) y "Murder Mystery" (2019).



El segundo proyecto en marcha para "Transformers" tendrá la firma del guionista Joby Harold, que escribió "King Arthur: Legend of the Sword" (2017) y que este año tiene previsto estrenar la cinta "Army of the Dead" que ha dirigido Zack Snyder.