Tras superar el Covid-19 dos veces, Danna García desea donar plasma

México.- Danna García afirma que quiere ser donadora de plasma para ayudar a salvar a pacientes de Covid-19. La actriz explica que ha hablado con su doctora, quien es de las jefas de epidemiología del Hospital ABC, para externarle su interés e investigar dónde puede donar.

"Me dicen que hay un lugar a donde podría acercarme, pero todo esto del plasma todavía es algo que no está muy regularizado o no se está haciendo mucho, se hace más en otros países que en México porque se considera un tratamiento experimental", considera la colombiana.

"Yo soy la primera que está en la fila para ayudar y, además, sé que mi tipo de sangre no es tan común entonces imagínate si puedo ayudar, yo soy A- y tengo entendido que no es común", añade. Danna dio positivo a Covid-19 en dos ocasiones y aunque hace dos semanas en otra prueba dio negativo, señala que necesita los resultados del segundo estudio para confirmar que ya está curada del virus.

Para la actriz ha sido una etapa difícil en varios sentidos, además de no tener tanto contacto con su familia sufrió de discriminación hace algunas semanas, cuando estaba contagiada, por parte de sus vecinos. Pero comenta que esto ya se ha calmado y no cree que sea algo en lo que se deba enfocar la gente.

"Yo asumo que a lo mejor el hecho de que lo haya comentado en mi Instagram hizo que mucha gente se enterara y ha ayudado, no sé si a generar una conciencia o sintieron que tenían que abstenerse de hacer más comentarios", relata en entrevista.

"Sólo quiero pensar es que el mundo entero en este momento tenemos que enfocarnos en la salud, protegernos y proteger al otro, y no es momento de entrar en discusiones ni debates, es de solidaridad, y ese ha sido mi mensaje siempre para mis vecinos y para todos".

Su hijo ha sido su motor a seguir

Danna, madre de un pequeño de dos años, cuenta que ser mamá es lo que le dio fuerza luego de que por segunda vez superó al coronavirus. "No sé cómo funciona el cerebro o el corazón, el ímpetu, yo creo que para mí ha sido absolutamente vital saber que soy mamá y que nadie me puede reemplazar en esa función y saber que tengo que regresar lo antes posible ha sido mi motor y ha hecho que los días se pasen rápido porque yo hoy no siento que hayan sido tantos días", dice.

"Ha sido importante poder —gracias a la tecnología— ver a mi hijo y que él me vea hace que la distancia sea menos dolorosa", comparte.

La actriz de "Un gancho al corazón" relata que su pequeño Dante no entiende la situación y aunque ya está bien y lleva 60 días aislada y salió del hospital, sólo ha visitado a su hijo para que la vea. "Yo alcancé a dejar instrucciones de lo que para mí era lo más importante porque oía que una vez que entrara al hospital no salía".