Trasladan cuerpo de Silvia Pinal hacia el Palacio de Bellas Artes

Este sábado 30 de noviembre, miles de personas en la Ciudad de México salieron de sus casas para presenciar el recorrido de la carroza fúnebre de Silvia Pinal hacia el Palacio de Bellas Artes.

La ‘Gran Diva de México’, quien falleció el 28 de noviembre, será homenajeada este fin de semana en el recinto cultural ubicado en el centro histórico de la capital del país, donde se espera la presencia de grandes estrellas, así como familiares de Pinal.

La Secretaría de Cultura dio a conocer que este homenaje, fue un acuerdo pactado con la estrella mexicana y se espera.

De acuerdo con diversos medios nacionales, el cortejo fúnebre avanzó por el cruce del Eje 8 y Eje Central.

A través de redes sociales se ha hecho viral el enorme arreglo de flores blancas que se encuentra dentro de Bellas Artes, el cual fue enviado por el mismo Luis Miguel en honor a la protagonista de ‘Un Extraño en la Escalera’.

Tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Silvia Pinal, su nieta Frida Sofía publicó un video en su cuenta oficial en Instagram donde le dedicó unas emotivas palabras.

Aunque la hija de Alejandra Guzmán se ha mantenido alejada de su familia por problemas con ellos, aseguró que tuvo la oportunidad de despedirse de su abuela y que recordará para siempre los mejores momentos que pasó con ella.

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil, hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá, de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos, momento que no tienen precio”.