Turner y Jonas establecen acuerdo provisional de residencia

Después de que Sophie Turner demandara a Joe Jonas de retención de menores por llevarse a sus hijas a Estados Unidos sin su autorización, llegaron a un acuerdo que establece que las pequeñas tendrán que residir en Nueva York, mientras resuelven su divorcio.

De acuerdo con Page Six y People, la actriz y el cantante firmaron una orden de consentimiento para que las niñas puedan permanecer en Nueva York en lo que resuelven asuntos legales con motivo de su separación, por lo que el martes 3 de octubre tendrán una reunión antes de que se lleve a cabo el juicio.

