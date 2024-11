‘Un faro de luz’: así fue despedida Silvia Pinal por su familia

La ‘Gran Diva de México’ Silvia Pinal fue homenajeada este sábado en el emblemático Palacio de Bellas Artes, donde asistieron desde sus familiares, colegas hasta autoridades culturales.

Al inicio del evento, la titular de la Secretaría de Cultura de México, Claudia Curiel, expresó lo siguiente:

Sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán se pararon por separado frente al micrófono para dedicarle unas palabras a su difunta madre.

A ella le siguió Alejandra Guzmán, quien también lució visiblemente afectada y entre lágrimas recordó el momento en que partió su madre.

Stephanie Salas, la primera nieta de Pinal, recordó una anécdota en la que la gente siempre solía pedirle autógrafos a la actriz y ella nunca se negó.

Su bisnieta Michelle Salas se despidió de la actriz rompiendo en llanto apegándose a su discurso escrito.