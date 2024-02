Vanessa Williams se une al musical de ‘El diablo viste a la moda’

‘El diablo viste a la moda’ vuelve como un musical, acompañado del talento actoral de la actriz Vanessa Williams, quien se unió al proyecto como la temida pero icónica Miranda Priestly.

Con un vestido, accesorios, tacones rojos afilados y Runway en una mano, la cantante y modelo estadounidense anunció su llegada en octubre de este año al teatro Dominion de Londres.

La cuenta oficial del musical en la plataforma X (antes Twitter) anunció la llegada de la cantante y modelo estadounidense en octubre de este año al teatro Dominion, ubicado en Londres.

De acuerdo con las redes del musical, la actriz actuará en los escenarios londinenses hasta el 20 de julio de 2025.

Con un vestido, accesorios, tacones rojos afilados y Runway en una mano, Vanessa Williams tomó su lugar como la editora en jefe de la revista de modas más importante de todos los tiempos, claro, en el mundo de las películas.

Vanessa Williams IS Miranda Priestly. That's all. pic.twitter.com/C2WfviFFyk