"Venom: Carnage Liberado": Nuevo tráiler, fecha de estreno y más

Han pasado tres años desde que vimos a Tom Hardy como Eddie Brock siendo "devorado" por el simbionte extraterrestre que lo convierte en Venom. Sin embargo, esta mañana se ha podido conocer qué es lo que ocurre tras la batalla con Riot pues se lanzó el tráiler de "Venom: Let there be Carnage" ("Venom. Carnage liberado", en español).

"He estado pensando en ti, Eddie, porque tú y yo somos iguales", es una de las frases con las que inicia este video de más de dos minutos y medio en el que se aprecia la forma en la que un nuevo simbionte que estará encarnado por Woody Harrelson, conocido por cintas como "Los Ilusionistas" y "Asesinos por naturaleza".

El actor interpretará a Kletus Kasady, quien está en un manicomio y se siente identificado en ciertas características con Eddie Brock, el antihéroe que es conocido en el mundo de Marvel por la relación complicada que tiene con Spider-Man.

"Bienvenido de nuevo, Eddie Brock. Te hemos echado mucho de menos", es otra de las frases que dice Kasady en el clip distribuido por Sony Pictures.

"Venom: Carnage Liberado" contará con la direción de Andy Serkis y contará además con las actuaciones de Michelle Williams y Reid Scott.

"No digas que nunca te dimos nada", es uno de los mensajes que escribió la cuenta de Instagram de la película de Venom, donde se compartió el póster oficial de la cinta, en la que Eddie Brock está siendo detenido y aparentemente devorado por Carnage, conocido por su carácter desquiciado y hambriento de sangre y muerte.

Mientras en Sony Pictures Entertainment se sostiene que se estrenará el 24 de septiembre, en Sony pictures México se indica que llegará a cines el 16 del mismo mes.

